ФСБ предотвратила теракты с заминированными FPV-очками для российских военных

ФСБ России предотвратила серию диверсионно-террористических актов с использованием взрывных устройств, спрятанных в FPV-очках для управления дронами. По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали передать их российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи
ФСБ России пресекла поставки заминированных FPV-очков в российские военные подразделения, сообщается
на сайте ведомства. По данным спецслужбы, устройства предназначались для операторов беспилотников в зоне спецоперации и должны были взорваться при включении.
Попытку передачи выявили после обращения военнослужащего в Волгоградской области. Получив от волонтера два устройства, он передал их на проверку. При рентгенографии специалисты обнаружили взрывные устройства, установленные вместо вентиляторов охлаждения. Затем в нескольких регионах России изъяли партию аналогичных очков, отправленных через «Почту России».
По данным ФСБ, для организации поставок сотрудники украинских спецслужб связывались с российскими гуманитарными организациями и благотворительными фондами через анонимные аккаунты в Telegram. Они выдавали себя за сторонников российской армии и рассчитывали, что волонтеры передадут очки военным.
Собеседники не раскрывали личные данные, номера телефонов и места работы, а также отказывались переходить в Max для телефонных разговоров, утверждают в ведомстве. При этом они требовали от волонтеров видео со словами благодарности от российских бойцов.
Следственный отдел управления ФСБ по Волгоградской области возбудил уголовное дело о незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств, а также приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Лиц, причастных к отправке заминированных очков, разыскивают.
В июле 2026 г. ФСБ предотвратила
массовую рассылку взрывных устройств, замаскированных под парфюмерные наборы. По данным ведомства, их должны были получить военнослужащие и сотрудники оборонных предприятий. В ходе расследования был задержан гражданин 2003 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами.