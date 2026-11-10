В США предупредили о риске внезапной потери зрения при применении «Оземпика» и других препаратов класса GLP-1 RA. Исследования показали, что частота заболевания среди принимавших такие препараты составила 6,4 случая на 100 тыс. человеко-лет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребовало внести информацию о редком заболевании в инструкции

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о риске внезапной потери зрения при применении «Оземпика» и других препаратов класса GLP-1 RA, сообщила пресс-служба FDA.

Ведомство потребовало внести информацию о возможном риске развития редкого заболевания глаз в раздел «Предупреждения и меры предосторожности» инструкций ко всем препаратам этого класса.

Речь идет о неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Заболевание связано со снижением кровоснабжения зрительного нерва и может вызвать внезапное безболезненное ухудшение зрения на один глаз. В некоторых случаях потеря зрения становится постоянной, уточнили в FDA.

Для оценки риска управление по санитарному надзору использовало результаты 126 клинических исследований, в которых приняли участие более 134 тыс. человек. Частота случаев заболевания среди пациентов, принимавших препараты GLP-1 RA, составила 6,4 на 100 тыс. человеко-лет. Для сравнения: в группе пациентов, получавших плацебо или другие препараты для снижения уровня сахара в крови, показатель оказался ниже и составил 3,8 случая. Всего ведомство выявило 15 вероятных случаев заболевания у пациентов, принимавших антагонисты рецепторов GLP-1, пять — у принимавших плацебо и один — у тех, кто использовал иные сахаропонижающие препараты.

Препараты класса GLP-1 RA имитируют действие гормона, который участвует в регулировании уровня сахара в крови и аппетита. Их применяют для лечения диабета второго типа и снижения избыточной массы тела. К этому классу относятся «Оземпик» и Wegovy датской Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound американской Eli Lilly.