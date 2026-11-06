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В США умер экс-сенатор Джей Рокфеллер

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 20:30
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Вашингтоне умер Джей Рокфеллер, бывший сенатор и губернатор Западной Вирджинии. Ему было 89 лет
Американский политик Джон Джей Рокфеллер IV умер в возрасте 89 лет, сообщила газета The Washington Post.
Он скончался в своем доме в Вашингтоне. Что стало причиной смерти, не уточняется. 
Джон Джей Рокфеллер был правнуком промышленника Джона Рокфеллера-старшего, чей траст Standard Oil монополизировал нефтяную отрасль в начале XX века и сделал его одним из богатейших людей мира.
Он родился 18 июня 1937 г. в Нью-Йорке. Представлял Западную Вирджинию в Сенате США почти 30 лет. Избранный в 1984 г., он вступил в должность в 1985-м и четырежды переизбирался. В Конгрессе США Джон Джей Рокфеллер в разное время возглавлял комитеты по торговле, науке и транспорту, по делам ветеранов и по разведке. До работы в Сенате он дважды избирался губернатором Западной Вирджинии.
Джон Джей Рокфеллер также занимался вопросами здравоохранения, социальной поддержки малоимущих, защиты прав шахтеров и помощи ветеранам. В 1993 г. он был одним из главных сторонников идеи создать национальную систему всеобщего здравоохранения, которую предложила действующая на тот момент первая леди США Хиллари Клинтон. После этого он голосовал за Закон о доступном здравоохранении, который президент США Барак Обама подписал в 2010 г.
Тэги
США Миллионеры смерть

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