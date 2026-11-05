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В Верховный суд поступила жалоба на приговор Елене Блиновской

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 09:57
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
В Верховный суд поступила жалоба на приговор Елене Блиновской, осужденной по делу об уклонении от уплаты налогов. Приговор вынес Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 г., осудив ее на пять лет колонии. Позже суд сократил срок до 4,5 года. Сама блогер вину не признала 
В Верховный суд России поступила жалоба на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Заявителем выступила финансовая управляющая блогера Мария Ознобихина. Жалоба поступила 3 ноября, следует из информации в карточке дела, опубликованной на сайте ВС РФ.
Обжалуется приговор Савеловского районного суда Москвы от 3 марта 2025 г. и решение второго кассационного суда общей юрисдикции от 29 июля 2026 г., следует из материалов дела. 
Савеловский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Суд также удовлетворил гражданский иск на 587 млн руб. в пользу бюджета РФ. По версии следствия, блогер при посредничестве мужа Алексея уклонилась от уплаты 906 млн руб. налогов, из которых 716 млн руб. были легализованы.
В октябре 2025 г. Мосгорсуд утвердил наказание Елене Блиновской и сократил срок лишения свободы с пяти до 4,5 года.  Суд также назначил ей штраф в размере 950 тыс. руб. и запретил ей заниматься управлением коммерческих организаций на срок три года девять месяцев. Приговор вступил в силу 13 октября 2025 г.
В январе 2026 г. защита Елены Блиновской подала кассационную жалобу на приговор. В октябре этого года при кассационном пересмотре приговора блогер не признала вину. 
Тэги
Верховный суд Жалобы

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