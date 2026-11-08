В Японии при землетрясении пострадали не менее 24 человек

В центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 — травмы получили не менее 24 человек, сообщает Fuji Television Network. Эпицентр находился на западе префектуры Сидзуока. Из-за стихии несколько железнодорожных линий временно приостановили работу

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Японии. Не менее 24 человек получили травмы, сообщает телеканал Fuji Television Network.

Подземные толчки зафиксировали в 01:04 по местному времени 8 ноября. Эпицентр находился на западе префектуры Сидзуока. В городе Тита в префектуре Айти интенсивность достигла 5+ по японской шкале. В нескольких других городах префектур Айти и Гифу зафиксировали интенсивность 5−.

По состоянию на 06:00 по местному времени в префектуре Айти пострадали не менее 24 человек.

Из-за землетрясения поезда Токайдо-синкансэна следовали с ограничением скорости, что привело к задержкам. Несколько обычных железнодорожных линий, в том числе участок между Нагоей и Тоёхаси, временно приостановили работу.