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В Японии при землетрясении пострадали не менее 24 человек

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 11:31
В центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 — травмы получили не менее 24 человек, сообщает Fuji Television Network. Эпицентр находился на западе префектуры Сидзуока. Из-за стихии несколько железнодорожных линий временно приостановили работу
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Японии. Не менее 24 человек получили травмы, сообщает телеканал Fuji Television Network.
Подземные толчки зафиксировали в 01:04 по местному времени 8 ноября. Эпицентр находился на западе префектуры Сидзуока. В городе Тита в префектуре Айти интенсивность достигла 5+ по японской шкале. В нескольких других городах префектур Айти и Гифу зафиксировали интенсивность 5−.
По состоянию на 06:00 по местному времени в префектуре Айти пострадали не менее 24 человек.
Из-за землетрясения поезда Токайдо-синкансэна следовали с ограничением скорости, что привело к задержкам. Несколько обычных железнодорожных линий, в том числе участок между Нагоей и Тоёхаси, временно приостановили работу.
28 июля на юге Японии, в префектуре Кумамото, произошло землетрясение магнитудой 7,1. Тогда пострадали более 50 человек, около 48 тыс. домов остались без электричества, а движение поездов компании Kyushu Railway Company, включая скоростные составы, полностью остановили.
Тэги
Землетрясения пострадавшие Япония

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