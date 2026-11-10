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«Ветбиохим» подтвердил гибель 128 собак из-за вакцины «Мультикан-8»

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 11:02
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Компания «Ветбиохим» подтвердила 128 случаев гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» летом 2026 г., сообщает РБК. Всего поступило 177 обращений от владельцев животных. В октябре было возбуждено уголовное дело о подделке паспорта качества серии «Мультикана-8»
Производитель ветеринарных вакцин «Ветбиохим» подтвердил гибель 128 собак из-за применения «Мультикана-8» летом 2026 г., сообщили РБК в компании. По каждому из этих случаев собраны подтверждающие документы.
Всего производитель получил 177 обращений, по остальным продолжаются оформление документов и уточнение обстоятельств.
Компания совместно с ветеринарным сообществом искала владельцев погибших животных по всей России. С каждым из них индивидуально обсуждают компенсацию и предоставляют психологическую поддержку, подчеркнули в компании. Выплаты и консультационную помощь уже получили 104 владельца.
Компенсацию перечисляют в досудебном порядке. Выплаты покрывают расходы на вакцинацию, лечение и госпитализацию собак, а также моральный вред. Конкретные суммы производитель не раскрыл, пишет РБК.
Управляющий директор «Ветбиохима» Сергей Лахтюхов сообщил изданию об усилении производственного контроля. Согласно предписанию Россельхознадзора, компания передает ведомству протоколы испытаний каждой выпускаемой серии вакцины. До конца 2026 г. производитель также планирует изменить технологические процессы и усилить проверку сырья.
В августе «Ветбиохим» отозвал 20-ю серию «Мультикана-8» после сообщений о гибели собак в Ярославской области. В сентябре Россельхознадзор обязал изъять и уничтожить эту серию.
В образцах препарата, отобранных в Ярославской области, специалисты обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Россельхознадзор сообщил, что результаты исследования подтвердили связь между применением загрязненной чужеродным вирусом вакцины и гибелью животных.
В октябре прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела об использовании заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины.
Тэги
вакцины собаки гибель

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