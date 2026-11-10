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Вячеслав Володин: число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 13:48
Фото: Агентство «Москва»
За последний год в России число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Чаще всего заболевания встречаются у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет. Причиной спикер ГД назвал употребление табака, вейпов и электронных сигарет
Число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30% за последний год. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«За последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет», — заявил Вячеслав Володин.
Спикер ГД обратил внимание, что смолы, металлы, другие химические вещества и токсичные соединения в табаке, вейпах и электронных сигаретах могут провоцировать серьезные заболевания, в частности, онкологию, болезнь легких и сердечно-сосудистую недостаточность.
В связи с этим депутаты предлагают обязать производителей и продавцов вейпов раскрывать информацию о составе продукции. Сейчас законопроект об этом рассматривается во втором чтении. В случае его принятия изменения начнут действовать с 1 марта 2027 г. Вячеслав Володин предложил перенести вступление в силу поправок на 1 января 2027 г. 
В октябре в России предложили ввести запрет на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции всем гражданам, родившимся с 1 января 2009 г. Инициатива также предусматривает ограничения на использование ароматизаторов и других компонентов, повышающих привлекательность такой продукции.
Тэги
Вячеслав Володин Заболевания

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