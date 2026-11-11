Ynet сообщил о перепалке Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор о возможном возобновлении войны с Ираном, сообщает Ynet. По данным издания, Вашингтон хочет дать дипломатии еще один шанс, тогда как израильский премьер настаивает на военных действиях. Канцелярия Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о перепалке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в минувшие выходные обсудили по телефону Иран на фоне разногласий о возобновлении ударов по стране, пишет Ynet со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

Собеседники издания назвали разговор двух лидеров тяжелым и эмоциональным. Один из источников охарактеризовал беседу как «адскую перепалку».

В канцелярии израильского премьера эту версию назвали фейком. Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил сам факт звонка, но также отверг утверждение, что разговор был напряженным.

По данным Ynet, администрация Дональда Трампа хочет использовать все дипломатические возможности, чтобы договориться с Тегераном. Биньямин Нетаньяху, напротив, считает, что окончательно устранить иранскую ядерную угрозу можно только сменой режима в стране.

Дональд Трамп 9 ноября после встречи с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил , что в новых военных действиях против Ирана нет необходимости. При этом американский президент подчеркнул, что вооруженные силы США остаются в полной боевой готовности.