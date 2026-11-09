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Акции «Евротранса» упали на 24% на фоне закрытия сети АЗС «Трасса»

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 09 ноя 2026 11:08
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «Евротранса» после падения их стоимости на 20% и более за пять минут — к 09:06 мск 9 ноября бумаги подешевели на 24,3%, до 16,2 рубля. Аукцион прошел с 09:10 до 09:40 мск. Падение произошло после сообщения о приостановке работы сети АЗС «Трасса»
Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «Евротранса» после снижения их стоимости на 20% и более за пять минут. К 09:06 мск 9 ноября бумаги подешевели на 24,3%, до 16,2 руб., сообщается на сайте Мосбиржи.
«Произошло снижение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (21.4 руб.)», — говорится в сообщении.
Дискретный аукцион начался в 09:10 мск и завершился в 09:40 мск.
Резкое падение котировок произошло после сообщения о закрытии сети АЗС «Трасса». Все 53 заправки сети в Московской области прекратили работу, а собственник активов «Газпромбанк лизинг» начал изымать 57 станций.
Финансовые трудности «Евротранса» продолжаются несколько месяцев. В сентябре компания допустила фактический дефолт по всем выпускам облигаций. В октябре ФНС потребовала признать банкротом ООО «Трасса ГСМ», управляющее сетью АЗС. Кроме того, 17 сентября Мосбиржа перевела акции компании с первого на третий уровень листинга.
Тэги
Мосбиржа Евротранс Акции Аукционы

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