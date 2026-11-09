Акции «Евротранса» упали на 24% на фоне закрытия сети АЗС «Трасса»

Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «Евротранса» после падения их стоимости на 20% и более за пять минут — к 09:06 мск 9 ноября бумаги подешевели на 24,3%, до 16,2 рубля. Аукцион прошел с 09:10 до 09:40 мск. Падение произошло после сообщения о приостановке работы сети АЗС «Трасса»

Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «Евротранса» после снижения их стоимости на 20% и более за пять минут. К 09:06 мск 9 ноября бумаги подешевели на 24,3%, до 16,2 руб., сообщается на сайте Мосбиржи.

«Произошло снижение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (21.4 руб.)», — говорится в сообщении.

Дискретный аукцион начался в 09:10 мск и завершился в 09:40 мск.

Резкое падение котировок произошло после сообщения о закрытии сети АЗС «Трасса». Все 53 заправки сети в Московской области прекратили работу, а собственник активов «Газпромбанк лизинг» начал изымать 57 станций.