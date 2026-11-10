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Акции «Самолета» упали на 12% на новостях о проблемах с выкупом облигаций

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 19:54
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС
Котировки «Самолета» обрушились на 12% на фоне заявления, что девелопер не смог своевременно выкупить облигации по требованию владельцев. Компания объяснила это «техническими причинами» и заявила о планах выкупить бонды 11 ноября
Акции девелопера «Самолет» в ходе торгов на Мосбирже 10 ноября падали на 12,4% — до 287 руб. на минимуме, следует из торговых данных.
К 19:30 мск падение бумаг замедлилось до 6,99%, до 304 руб. 
Акции компании резко упали в цене после того, как «Самолет» сообщил, что не выкупил биржевые облигации серии у их владельцев 9 ноября. Речь идет о бумагах, требование на выкуп которых инвесторы подавали с 28 октября по 3 ноября, уточнили в компании.
В компании ситуацию объяснили «техническими причинами на стороне банка». «Самолет» перенес выкуп бондов на 11 ноября, следует из сообщения.
В феврале «Самолет» обратился к правительству с просьбой о господдержке в виде льготного займа или другого стабилизационного инструмента в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет, но получил отказ. По словам главы девелопера Анны Акиньшиной, межведомственная комиссия посчитала, что компания устойчивая и ей не нужна прямая поддержка.
29 октября заместитель гендиректора «Дом. РФ» Максим Грицкевич сообщил, что долг «Самолета» перед «Дом. РФ» оценивается в 80 млрд руб. По его словам, после ввода крупных проектов задолженность сократится до 60 млрд руб. до конца года.
Тэги
ГК Самолет Дефолт Облигации

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