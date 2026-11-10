Акции «Самолета» упали на 12% на новостях о проблемах с выкупом облигаций

Котировки «Самолета» обрушились на 12% на фоне заявления, что девелопер не смог своевременно выкупить облигации по требованию владельцев. Компания объяснила это «техническими причинами» и заявила о планах выкупить бонды 11 ноября

Акции девелопера «Самолет» в ходе торгов на Мосбирже 10 ноября падали на 12,4% — до 287 руб. на минимуме, следует из торговых данных.

К 19:30 мск падение бумаг замедлилось до 6,99%, до 304 руб.

Акции компании резко упали в цене после того, как «Самолет» сообщил , что не выкупил биржевые облигации серии у их владельцев 9 ноября. Речь идет о бумагах, требование на выкуп которых инвесторы подавали с 28 октября по 3 ноября, уточнили в компании.

В компании ситуацию объяснили «техническими причинами на стороне банка». «Самолет» перенес выкуп бондов на 11 ноября, следует из сообщения.

В феврале «Самолет» обратился к правительству с просьбой о господдержке в виде льготного займа или другого стабилизационного инструмента в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет, но получил отказ. По словам главы девелопера Анны Акиньшиной, межведомственная комиссия посчитала, что компания устойчивая и ей не нужна прямая поддержка.