Акционеры Intel подали в суд на компанию из-за падения котировок почти на 30% после публикации квартальной отчетности, сообщает Reuters. По мнению акционеров, компания скрывала от них, что замедление продаж на рынке ПК негативно отражается на доходах

Группа акционеров Intel подала в федеральный суд Сан-Хосе в штате Калифорния иск против компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исковое заявление.

Истцы обвинили Intel в том, что она скрыла последствия длительного спада продаж на рынке персональных компьютеров. Помимо самой компании, среди ответчиков указаны гендиректор Лип-Бу Тан и финансовый директор Дэвид Зинснер.

Акционеры считают, что Intel слишком поздно раскрыла данные о влиянии замедления продаж персональных компьютеров и избытка товарных запасов на выручку. По их мнению, эти проблемы перевешивают строительство центров обработки данных и другие преимущества, связанные с бумом искусственного интеллекта.

Истцы также утверждают, что у Intel были мотив и возможность ввести инвесторов в заблуждение при привлечении капитала в середине августа. Тогда компания продала акции допэмиссии на сумму $23 млрд по стоимости $95 за бумагу.

Истцы потребовали взыскать с Intel компенсацию в пользу акционеров, которые владели ценными бумагами компании в период с 23 июля по 29 октября.