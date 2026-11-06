Артемий Лебедев прокомментировал продажу своей квартиры в Киеве

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал продажу своей квартиры в Киеве. Аукцион состоялся в конце октября, покупатель получил ее за $176 тыс. По словам Артемия Лебедева, недвижимость должна стоить как минимум вдвое дороже

Артемий Лебедев назвал наживой на чужом горе продажу своей квартиры в исторической части Киева за $176 тыс. Дизайнер прокомментировал результаты аукциона в обзоре новостей на своей странице во «ВКонтакте».

Квартира на улице Саксаганского была продана на аукционе 28 октября примерно за $176 тыс. За право приобрести квартиру боролись два участника, сообщили в Фонде госимущества Украины. Там не уточнили имя победителя аукциона.

Артемий Лебедев обвинил организаторов продажи в присвоении его собственности. «Нельзя скупать краденое и нельзя наживаться на чужом горе», — заявил Артемий Лебедев. По его мнению, цена продажи свидетельствует об ухудшении ситуации в Киеве, поскольку недвижимость в таком месте должна стоить значительно дороже.