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Артемий Лебедев прокомментировал продажу своей квартиры в Киеве

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 15:19
Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал продажу своей квартиры в Киеве. Аукцион состоялся в конце октября, покупатель получил ее за $176 тыс. По словам Артемия Лебедева, недвижимость должна стоить как минимум вдвое дороже
Артемий Лебедев назвал наживой на чужом горе продажу своей квартиры в исторической части Киева за $176 тыс. Дизайнер прокомментировал результаты аукциона в обзоре новостей на своей странице во «ВКонтакте».
Квартира на улице Саксаганского была продана на аукционе 28 октября примерно за $176 тыс. За право приобрести квартиру боролись два участника, сообщили в Фонде госимущества Украины. Там не уточнили имя победителя аукциона.  
Артемий Лебедев обвинил организаторов продажи в присвоении его собственности. «Нельзя скупать краденое и нельзя наживаться на чужом горе», — заявил Артемий Лебедев. По его мнению, цена продажи свидетельствует об ухудшении ситуации в Киеве, поскольку недвижимость в таком месте должна стоить значительно дороже.
В январе 2022 г. Артемий Лебедев попал под санкции Украины. В июле 2023 г. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две его квартиры в центре Киева — на улице Саксаганского и на Ярославском Валу, рядом с Золотыми воротами. Последняя была продана производителю дронов «Генерал Черешня» примерно за $301 тыс. в июне. 
Тэги
продажа квартира Украина

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