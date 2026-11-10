Банки попросили отложить введение прогрессивного налога на вклады до 2028 года

Российские банки предложили перенести на 1 января 2028 г. введение прогрессивной шкалы налогообложения вкладов, пишет «Коммерсантъ». В сентябре Минфин предложил распространить прогрессию НДФЛ на «пассивные» доходы. Законопроект прошел первое чтение в конце октября

Банки РФ предложили перенести на 2028 г. введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов по вкладам. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с соответствующими предложениями, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, обязывает банки ежемесячно удерживать НДФЛ с процентов по вкладам физлиц с 1 января 2027 г. При доходе свыше 2,4 млн руб. ставка налога вырастет с 13% до 15%. Краткие сроки введения нормы затрудняют реализацию из-за необходимости масштабной доработки ПО банков и его интеграции с системой учета НДФЛ, отметил глава НСФР Андрей Емелин.

НСФР предлагает ввести в 2027 г. переходный период с фиксированной ставкой 13%, а с 1 января 2028 г. применять прогрессивную шкалу. По словам Андрея Емелина, такой вариант позволит сохранить контроль налогового органа и обеспечить поступления в бюджет уже в 2027 г., а также не освобождает доходы от налогообложения.

Суть нового механизма заключается в ежемесячном расчете банками дохода только своих клиентов для удержания налога при превышении лимита. В конце года ФНС доначисляет налог на основании данных всех банков тем, чей совокупный доход от вкладов превысил 2,4 млн руб. Такой подход не снизит поступления в бюджет, но даст банкам время на доработку инфраструктуры. Для перехода со ставки 13% на 15% сумма вклада в одном банке должна составлять 15–16 млн руб., заявил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

Помимо необходимости изменений ПО банков, опрошенные «Коммерсантом» эксперты указывают на возможные изменения рассматриваемого законопроекта. По словам председателя комиссии по финансовой безопасности совета ТПП РФ Тимура Аитова, «пока правила не зафиксированы, банки пишут софт в условиях неопределенности».

В конце сентября Минфин внес в Госдуму бюджетный пакет законопроектов. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в основную базу НДФЛ могут включить доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами, продажи имущества и ряда других источников. Сейчас они облагаются по ставкам 13–15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13–22% в зависимости от размера дохода.

При этом изменения не затронут доходы по вкладам до 1 млн руб. и доходы участников спецоперации, уточнили в Минфине. По расчетам министерства, унификация затронет около 4 млн человек — не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами.