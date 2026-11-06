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Дональд Трамп: мирное соглашение по Украине может затронуть всю Европу

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 10:46
Фото: The White House/Flickr
Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое может охватить не только украинский конфликт, но и всю Европу. Американский лидер также рассказал, что встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, но не раскрыл детали переговоров
Мирное соглашение по Украине может охватить всю Европу. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на церемонии подписания документов в Белом доме.
Он рассказал, что встретился со спецпредставителем президента РФ, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Раскрывать детали переговоров Дональд Трамп не стал. При этом он выразил уверенность, что будущие договоренности будут масштабными и выгодными для всех сторон.
«Оно [соглашение] коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — сказал Дональд Трамп.
Кирилл Дмитриев 5 ноября прибыл в США по приглашению первой леди США Мелании Трамп. Он выступил на встрече, посвященной гуманитарной операции в Алешках. На мероприятии также присутствовали российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и представители Украины.
3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября. Встреча представителей России, Украины и США пройдет в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
О том, что 10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру.
22 октября президент России Владимир Путин подтвердил готовность возобновить трехсторонние контакты. Их целью он назвал обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Он добавил, что в дальнейшем также потребуется обсуждение архитектуры европейской безопасности.
Тэги
Дональд Трамп Соглашения Украина

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