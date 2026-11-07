Дональд Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их 7 ноября

Дональд Трамп заявил, что 6 ноября провел телефонные разговоры по урегулированию конфликта на Украине и планирует продолжить их в субботу, 7 ноября. Американский лидер отметил, что стороны впервые проявили взаимную заинтересованность в урегулировании конфликта

Лидеры США Дональд Трамп сообщил о проведении телефонных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что продолжит их 7 ноября.

«Мы проводим встречи. У меня были сегодня телефонные разговоры. Завтра [в субботу, 7 ноября] тоже будут», — сказал Дональд Трамп журналистам.

Американский лидер не назвал участников обсуждения. Дональд Трамп отметил, что стороны впервые проявили взаимную заинтересованность в урегулировании конфликта.

10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру. 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября.