Эльвира Набиуллина предупредила о рисках поспешного снижения ключевой ставки

Торопиться со снижением ключевой ставки нельзя: это может привести к росту цен и процентных ставок в экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, производственные ограничения, высокие инфляционные ожидания и бюджетные расходы требуют сдержанного роста спроса. При этом о снижении ВВП речи не идет

Преждевременное снижение ключевой ставки приведет к обратному результату — ускорению инфляции и росту процентных ставок в экономике, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она назвала три причины, по которым регулятор пока сохраняет паузу: ограничение производственных возможностей, повышение инфляционных ожиданий и более значительный вклад бюджета в спрос.

«Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам, росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий. А сложностей у них и так хватает», — сказала Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что важно снизить инфляцию, но при этом не мешать экономике наращивать свой потенциал: ценовая стабильность необходима для устойчивого долгосрочного роста.

Первая причина паузы в снижении ставки связана с последствиями атак на НПЗ, другие промышленные предприятия, ЦОДы и логистические центры. Они ограничили производственные возможности, пояснила Эльвира Набиуллина. Пока восстановление объектов не завершено, спрос должен расти сдержанными темпами.

«О снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию», — отметила она.

Восстановление мощностей и повышение производительности труда позволят уменьшить этот риск и продолжить снижение ставки.

Вторая причина — инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые снизились в первой половине года, а затем вновь выросли. Третья — более высокий, чем первоначально ожидал ЦБ, вклад бюджета в спрос в 2026 г. и следующие два года, добавила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина напомнила, что с июня 2025 г. ключевая ставка снизилась с 21% до 14%, но в сентябре и октябре регулятор рассматривал только ее сохранение.

23 октября Банк России второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 14%. Тогда Эльвира Набиуллина заявила , что пространство для ее снижения в 2027 г. сократилось.