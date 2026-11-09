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Эльвира Набиуллина предупредила о рисках поспешного снижения ключевой ставки

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 12:30
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Торопиться со снижением ключевой ставки нельзя: это может привести к росту цен и процентных ставок в экономике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, производственные ограничения, высокие инфляционные ожидания и бюджетные расходы требуют сдержанного роста спроса. При этом о снижении ВВП речи не идет
Преждевременное снижение ключевой ставки приведет к обратному результату — ускорению инфляции и росту процентных ставок в экономике, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Она назвала три причины, по которым регулятор пока сохраняет паузу: ограничение производственных возможностей, повышение инфляционных ожиданий и более значительный вклад бюджета в спрос.
«Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам, росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий. А сложностей у них и так хватает», — сказала Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что важно снизить инфляцию, но при этом не мешать экономике наращивать свой потенциал: ценовая стабильность необходима для устойчивого долгосрочного роста.
Первая причина паузы в снижении ставки связана с последствиями атак на НПЗ, другие промышленные предприятия, ЦОДы и логистические центры. Они ограничили производственные возможности, пояснила Эльвира Набиуллина. Пока восстановление объектов не завершено, спрос должен расти сдержанными темпами.
«О снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию», — отметила она.
Восстановление мощностей и повышение производительности труда позволят уменьшить этот риск и продолжить снижение ставки.
Вторая причина — инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые снизились в первой половине года, а затем вновь выросли. Третья — более высокий, чем первоначально ожидал ЦБ, вклад бюджета в спрос в 2026 г. и следующие два года, добавила глава ЦБ.
Эльвира Набиуллина напомнила, что с июня 2025 г. ключевая ставка снизилась с 21% до 14%, но в сентябре и октябре регулятор рассматривал только ее сохранение.
23 октября Банк России второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 14%. Тогда Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для ее снижения в 2027 г. сократилось.
Экономисты «Сбербанка» представили два сценария на 2027 г. Первый предполагает сохранение ставки вблизи 14% большую часть года и снижение до 13% к его концу ради возвращения инфляции к 4%. Второй допускает более быстрое снижение ставки — до 11,25% к концу года, но при инфляции 4,9%.
Тэги
Центробанк Ключевая ставка ВВП Инфляция

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