В «Сбере» представили два сценария движения ключевой ставки в 2027 году

Экономисты Сбербанка представили два сценария движения ключевой ставки на 2027 г.: первый предполагает ее сохранение вблизи 14% большую часть года ради достижения цели по инфляции в 4%, второй — более быстрое снижение до 11,25% к концу года при инфляции на уровне 4,9%

Экономисты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка представили два сценария изменения ключевой ставки в 2027 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад ЦМИ «Что если Банк России готов вернуть инфляцию к 4% во что бы то ни стало?».

Первый сценарий предполагает сохранение ставки вблизи 14% большую часть года ради достижения цели по инфляции в 4%. В этом случае на декабрьском заседании совет директоров ЦБ сделает третью паузу подряд, а к 13% ключевая ставка может опуститься лишь к концу следующего года.

Второй сценарий предполагает более быстрое снижение ставки до 11,25% к концу 2027 г. В этом случае на декабрьском заседании ЦБ может опустить ставку на 25 б.п., до 13,75%. При таком развитии событий инфляция в конце 2027 г. составит 4,9%, что выше целевого показателя Банка России.

На заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В опубликованном по итогам заседания пресс-релизе регулятор сообщил , что повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 г. до 12,5–13,5% с 10,5–12,5%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2026 г. также пересмотрен: с 6–7% до 7,1–7,6%. При этом ЦБ сохранил ожидание возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 г.