Эльвира Набиуллина: значительную часть замороженных активов удалось вернуть

Существенную часть замороженных за рубежом активов вернули инвесторам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор продолжит работу по этому направлению

Значительную часть замороженных за рубежом активов россиян удалось вернуть инвесторам, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты российского парламента.

«Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами — через замещающие облигации и другие механизмы — вернуть нашим инвесторам», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России постоянно работает над этим вопросом и продолжит заниматься этим. При этом она не стала раскрывать подробности, сославшись на чувствительность темы.

В июле глава Банка России в ходе Финансового конгресса заявила об отсутствии истощения обменного фонда из заблокированных активов. По ее словам, регулятор следит за тем, чтобы бумаги из иностранной инфраструктуры не выходили на рынок России в обход установленных ограничений.

В конце октября суд Люксембурга отменил запрет на возврат ценных бумаг россиянам, которые не находятся под санкциями Евросоюза, но инвестиции которых были заморожены в рамках ограничений против Национального расчетного депозитария (НРД). Инстанция объяснила решение тем, что, согласно действующим нормам, разблокировка активов компаний и граждан из РФ, не находящихся под санкционными ограничениями, допускается.