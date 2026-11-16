Евросоюз ввел санкции против более 40 российских банков, нефтеперерабатывающих заводов и других компаний. Среди попавших под ограничения — сервис «ЮMoney», «Камкомбанк», «Банк Казани», Московский и Омский НПЗ
ЕС расширил санкционные списки, включив в них более 40 российских банков, ряд нефтеперерабатывающих предприятий и другие организации, следует
из «Официального журнала» Евросоюза.
Среди банков, включенных в перечень — «СПБ Банк», «Юнистрим», «Банк Казани», «Камкомбанк», «Солид Банк» и другие. В список также внесли небанковскую кредитную организацию «ЮMoney».
В нефтеперерабатывающей отрасли санкции затронули Московский, Киришский, Хабаровский, Саратовский, Ильский, Новошахтинский и Омский НПЗ. Под ограничения также попали «Газпром нефтехим Салават», «Орскнефтеоргсинтез» и УК порта Усть-Луга в Ленобласти. В документе также указаны предприятия, связанные с добычей и транспортировкой нефти, и иностранные компании, якобы участвующие в торговле российскими нефтепродуктами и морских перевозках.
Среди физических лиц под санкции попали основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким
, а также предприниматель Руслан Байсаров, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и инвестор Александр Чачава. В обосновании ограничений Совет ЕС ссылается на их деятельность в секторах экономики, которые, по оценке Брюсселя, обеспечивают существенные поступления в российский бюджет.
В рамках отдельных санкционных режимов Евросоюз также ввел ограничения
против блогера Юрия Подоляки, ведущего программы «Время» Виталия Елисеева, ирландского журналиста Чея Боуза и Агентства социального проектирования. Всего новые ограничения в рамках трех санкционных режимов затронули 145 физических и юридических лиц.