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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при в Китае

Новости 07 ноя 2026 16:31
Фото: boris misevic/Unsplash
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в китайском Шэньчжэне. Фигуристы заняли первое место, набрав 209,84 балла
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил Матч ТВ.
Фигуристы набрали 209,84 балла и заняли первое место. Вторыми стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава (198,27) из Грузии, а третьими — японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50).
Анастасии Мишиной 25 лет, а Александру Галлямову — 27. Пара является чемпионами мира 2021 г. и Европы 2022 г., а также двукратными бронзовыми призерами олимпиады в Пекине 2022 г.  (в парном катании и командном турнире). В текущем сезоне они первыми из российских фигуристов победили на этапе Гран-при ISU. В начале октября пара заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми.
7 ноября Александра Игнатова (до замужества Трусова) выиграла серебро на третьем этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне (Китай). За короткую и произвольную программы 22-летняя фигуристка набрала 221,27 балла. В произвольной программе Александра Игнатова исполнила четверной лутц.
В июле 2026 г. ISU предоставил нейтральный статус нескольким российским фигуристам, включая Аделию Петросян. Спортсмены имеют право участвовать в международных соревнованиях без национального флага, гимна и символики. При этом ограничения для официальных лиц сохраняются.
Тэги
Фигурное катание Россия Спорт

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