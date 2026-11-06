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Король Бельгии отклонил отставку премьера

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 06 ноя 2026 16:54
Фото: IMAGO/Benoit Doppagne/www.imago-images.de/Global Look Press
Король Бельгии Филипп не принял отставку правительства страны, сообщил королевский дворец. Он поручил премьер-министру Барту де Веверу продолжить поиск компромисса по бюджету на 2027 г.
Король Бельгии Филипп не принял отставку премьер-министра Барта де Вевера, сообщила пресс-служба королевского дворца.
Монарх потребовал немедленно возобновить переговоры по бюджету на 2027 г. Премьер-министр должен отчитаться перед королем 16 ноября.
«По итогам переговоров с лидерами пяти партий, входящих в парламентское большинство, король отметил, что все они стремятся как можно скорее завершить обсуждение бюджета», — отметили представители дворца.
Король Филипп также призвал поддерживать баланс между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста. Партийные лидеры обязались «отдавать приоритет поиску компромисса» для достижения этой цели.
2 ноября Барт Де Вевер подал прошение об отставке после провала переговоров по бюджету на 2027 г. Премьер-министр не смог представить бюджет, который устроил бы все партии правящей коалиции, писал De Standaard. Разногласия возникли по вопросам налоговой политики, сокращения расходов на здравоохранение и защиты пенсионеров. В частности, противоречия сохранялись между «Новым фламандским альянсом» (N-VA) премьера и социалистической партией Vooruit. Барт Де Вевер тогда попросил продлить обсуждение еще на 50 дней.
5 октября Барт Де Вевер сообщил, что Бельгия начнет 2027 г. с временным финансированием по правилу «предварительных двенадцатых», когда ежемесячные расходы будут определяться на основе бюджета предыдущего года, сообщило The Brussels Times. К такому механизму страна прибегает уже второй год подряд.
К концу второго квартала 2026 г. госдолг Бельгии достиг 110,2% ВВП, сообщил Eurostat. К концу года показатель, как ожидает нацбанк, вырастет до 111,3% ВВП.
Тэги
Бельгия Правительство Бюджет

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