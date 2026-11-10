Мальдивы изменили порядок заполнения декларации для туристов

Власти Мальдив обновили правила заполнения декларации для иностранцев, сообщили в АТОР. Теперь путешественники должны подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом

С 9 ноября прибывающим на Мальдивы туристам при заполнении обязательной декларации IMUGA потребуется подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на иммиграционную службу страны.

Для подачи декларации туристу нужно указать действующий адрес электронной почты на официальном сайте, затем получить на него одноразовый пароль и ввести его в системе. После этого можно заполнить другую информацию и отправить анкету, отметили в АТОР. Там уточнили, что без ввода такого одноразового кода завершить оформление не получится.

Требование распространяется на всех иностранцев, в том числе на детей и младенцев. Декларацию следует оформить за 96 часов до прибытия на Мальдивы. Услуга останется бесплатной.

После отправки анкеты путешественникам рекомендуют сохранить полученный QR-код. При выезде из страны декларация не потребуется, уточнили в ассоциации. В доработанной системе также добавили возможность добавлять членов семьи или группы при заполнении анкеты. Но это не отменяет требования оформлять отдельную декларацию на каждого туриста, отметили в АТОР.