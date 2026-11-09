Минэкономразвития обратилось к властям Мальдив из-за проблем с оплатой отелей

Минэкономразвития РФ направило обращение властям Мальдив из-за проблем с оплатой проживания российских туристов. В ведомстве уточнили, что планируются также переговоры между центробанками двух стран. Ранее туроператоры сообщили, что Bank of Maldives начал отклонять связанные с Россией платежи

Минэкономразвития России обратилось к властям Мальдив из-за проблем с оплатой проживания российских туристов. Об этом порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские власти направили письма в министерство туризма Мальдив и посольство Мальдив в РФ. Кроме того, Минэкономразвития намерено организовать переговоры между центральными банками двух стран.

9 ноября Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил Минэкономразвития и посольство России в Шри-Ланке и на Мальдивах провести консультации с местными властями из-за проблем с оплатой отелей.

Поводом стали предупреждения крупнейшего банка страны Bank of Maldives о возврате платежей, связанных с Россией. По данным РСТ, с такими случаями туроператоры столкнулись 18 октября при оплате бронирований в отелях. При этом деньги отправляли иностранные юридические лица.

В Bank of Maldives подтвердили, что не обрабатывают переводы, связанные с Россией или имеющие к ней отношение. Там пояснили, что Россия входит в список стран с ограничениями на денежные переводы. Это касается как входящих, так и исходящих платежей.