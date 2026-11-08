NZZ: Россию могут допустить к Олимпийским играм 2028 года

Россия может вернуться на Олимпийский игры 2028 г. в Лос-Анджелесе — к этому ведут решения МОК и усилия российских спортивных чиновников, пишет Neue Zürcher Zeitung. По данным издания, Москва добивается возвращения через спортивную дипломатию, судебные разбирательства и сотрудничество с национальными федерациями

Россию могут допустить на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. К этому ведут решения Международного олимпийского комитета (МОК) и усилия российских спортивных чиновников, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, Россия добивается возвращения в международный спорт с помощью спортивной дипломатии, судебных разбирательств и сотрудничества с национальными федерациями. В частности, NZZ пишет, что российская сторона проводила соревнования и направляла спортсменов и тренеров в страны Африки к югу от Сахары, оказывая им помощь в развитии спорта. В ответ Москва получала поддержку в спортивных организациях.

При этом NZZ отмечает, что возвращение России в командные виды спорта может столкнуться с более серьезным сопротивлением, чем допуск отдельных спортсменов. В частности, ряд национальных федераций и спонсоров выступили против участия сборной России в чемпионате мира по хоккею 2027 г. в Германии.

7 июля 2026 г. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничении участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. При этом окончательное решение об их допуске к турнирам остается за международными федерациями.

Дополнительным шагом стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Федерация заявила, что выполнит решение, хотя и выразила несогласие с ним.