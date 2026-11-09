Оксана Лут рассказала о перестройке поставок зерна на фоне ограничений в Черном море

Азово-Черноморский бассейн, через который раньше шло около 80% зернового экспорта, перестал быть единственным маршрутом: Россия наращивает отгрузки через Балтику и Каспий, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, экспорт зерна с начала года продолжает расти, несмотря на проблемы с логистикой

Россия перестраивает логистику зернового экспорта, увеличивая нагрузку на балтийские и каспийские порты. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Эксперту».

«Раньше около 80% зернового экспорта проходило через Азово-Черноморский бассейн: рядом основные производящие регионы, сформирована необходимая инфраструктура, отработаны пути к крупнейшим покупателям. Сейчас заметно выросла роль Балтики и Каспия», — сказала министр.

По словам Оксаны Лут, Минсельхоз координирует перевозки совместно с Минтрансом, РЖД, портами и экспортерами. В оперативном штабе ведомства ежедневно разбирают возникающие сложности. Приоритет зерновых грузов на железной дороге повысили до третьей очереди, а на субсидирование перевозок уже выделили 9,7 млрд руб. Еще 10 млрд руб. направят дополнительно: 3 млрд руб. — в 2026 г., оставшиеся 7 млрд руб. — в 2027 г.

Несмотря на сложности с логистикой, экспорт зерна с начала года к середине октября вырос на 15% в денежном выражении и на 18% в физическом. Среди крупнейших покупателей российской продукции министр назвала Египет, Турцию, Казахстан и Судан.

В августе 2026 г. в Новороссийске остановили работу трех зерновых терминалов после атаки беспилотников. На них приходилась примерно треть российского зернового экспорта. Альтернативные маршруты через Балтику, Каспий и Дальний Восток не могли полностью компенсировать выпавшие мощности.

В конце октября Мурманский морской торговый порт впервые принял эшелон с зерном из 47 вагонов общим объемом 3,4 тыс. т. Порт подготовил инфраструктуру для работы с такими грузами. Это открыло дополнительный маршрут для экспорта.

Полную версию интервью с Оксаной Лут читайте на сайте «Эксперта» 10 ноября.