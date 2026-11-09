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Певица Нюша рассказала о состоянии Марии Шурочкиной после пожара

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 09 ноя 2026 16:59
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара в Москве, ее состояние стабильно, сообщила сестра спортсменки, певица Нюша. Синхронистка пострадала при пожаре 8 ноября
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара в Москве. Об этом сообщила ее сестра, певица Нюша в своем Telegram-канале.
«Маша сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — написала артистка.
9 ноября Федерация водных видов спорта России подтвердила госпитализацию Марии Шурочкиной после пожара. Ее доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Пожар произошел вечером 8 ноября в квартире на улице Багрицкого на западе Москвы. По данным МЧС, загорелись личные вещи и мебель, площадь возгорания составила 5 кв. м. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что предварительной причиной могло стать нарушение правил эксплуатации биокамина.
Марии Шурочкиной 31 год. Она завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио (2016 и 2021 г.). Также 11 раз становилась чемпионкой мира и шесть раз чемпионкой Европы.
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Пожары пострадавшие

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