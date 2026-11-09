Певица Нюша рассказала о состоянии Марии Шурочкиной после пожара

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара в Москве, ее состояние стабильно, сообщила сестра спортсменки, певица Нюша. Синхронистка пострадала при пожаре 8 ноября

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара в Москве. Об этом сообщила ее сестра, певица Нюша в своем Telegram-канале.

«Маша сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — написала артистка.

9 ноября Федерация водных видов спорта России подтвердила госпитализацию Марии Шурочкиной после пожара. Ее доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Пожар произошел вечером 8 ноября в квартире на улице Багрицкого на западе Москвы. По данным МЧС, загорелись личные вещи и мебель, площадь возгорания составила 5 кв. м. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал , что предварительной причиной могло стать нарушение правил эксплуатации биокамина.

Марии Шурочкиной 31 год. Она завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио (2016 и 2021 г.). Также 11 раз становилась чемпионкой мира и шесть раз чемпионкой Европы.