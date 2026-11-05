Reuters назвал возможные изменения внешней политики США после победы демократов

Переход Конгресса США под контроль демократов может привести к возобновлению помощи Украине, ограничениям военной поддержки Израиля и усилению надзора за действиями администрации Дональда Трампа за рубежом, пишет Reuters. По предварительным данным, демократы получат в палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, пишет CNN

Если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса США, они смогут с января 2027 г. определять, какие законопроекты выносить на голосование, передает Reuters. Это даст им возможность сдерживать внешнеполитические решения президента США Дональда Трампа.

Во время предвыборной кампании демократы обвиняли республиканцев в том, что те фактически уступили администрации президента конституционные полномочия конгресса в вопросах боевых действий и государственных расходов.

Что может измениться после получения демократами большинства в сенате и палате представителей: Увеличение финансовой и военной помощи Украине, которая при Дональде Трампе была в значительной степени снижена. По оценке Reuters, сторонники помощи могут собрать две трети голосов в каждой палате, необходимые для преодоления президентского вето;

Ограничение военных действий против Ирана. Демократы неоднократно требовали прекратить боевые действия. В случае если они получат большинство в конгрессе, они смогут сократить расходы на оборону;

Прекращение военной помощи Израилю. Летом почти половина демократов в Палате представителей США проголосовали за прекращение помощи Израилю, отмечает Reuters. Поддержка страны среди демократов снизилась из-за действий Израиля в секторе Газа и тесных связей премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами.

Усиление контроля над политикой в Латинской Америке. Часть демократов требует расследований действий администрации Дональда Трампа в Венесуэле, другие выступают против санкций в отношении Кубы и вмешательства в зарубежные выборы.

Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов 3 ноября. По данным CNN, у демократов в палате представителей в итоге будет 245 мест против 147 у республиканцев (при необходимых 218), в сенате — 54 против 44. Аналогичные данные приводит и Associated Press: 54 против 44 в сенате и 240 против 147 в палате представителей. NBC News предполагает , что после завершения всех подсчетов число демократов в палате представителей достигнет 259 (у республиканцев — 176).

Дональд Трамп уже поздравил демократов и выразил готовность сотрудничать с ними, но предупредил, что будет накладывать вето на инициативы, с которыми не согласен.