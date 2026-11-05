Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Reuters назвал возможные изменения внешней политики США после победы демократов

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 11:55
Фото: The White House/Flickr
Переход Конгресса США под контроль демократов может привести к возобновлению помощи Украине, ограничениям военной поддержки Израиля и усилению надзора за действиями администрации Дональда Трампа за рубежом, пишет Reuters. По предварительным данным, демократы получат в палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, пишет CNN
Если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса США, они смогут с января 2027 г. определять, какие законопроекты выносить на голосование, передает Reuters. Это даст им возможность сдерживать внешнеполитические решения президента США Дональда Трампа.
Во время предвыборной кампании демократы обвиняли республиканцев в том, что те фактически уступили администрации президента конституционные полномочия конгресса в вопросах боевых действий и государственных расходов.

Что может измениться после получения демократами большинства в сенате и палате представителей:

  • Увеличение финансовой и военной помощи Украине, которая при Дональде Трампе была в значительной степени снижена. По оценке Reuters, сторонники помощи могут собрать две трети голосов в каждой палате, необходимые для преодоления президентского вето;
  • Ограничение военных действий против Ирана. Демократы неоднократно требовали прекратить боевые действия. В случае если они получат большинство в конгрессе, они смогут сократить расходы на оборону; 
  • Прекращение военной помощи Израилю. Летом почти половина демократов в Палате представителей США проголосовали за прекращение помощи Израилю, отмечает Reuters. Поддержка страны среди демократов снизилась из-за действий Израиля в секторе Газа и тесных связей премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами.
  • Усиление контроля над политикой в Латинской Америке. Часть демократов требует расследований действий администрации Дональда Трампа в Венесуэле, другие выступают против санкций в отношении Кубы и вмешательства в зарубежные выборы.
Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов 3 ноября. По данным CNN, у демократов в палате представителей в итоге будет 245 мест против 147 у республиканцев (при необходимых 218), в сенате — 54 против 44. Аналогичные данные приводит и Associated Press: 54 против 44 в сенате и 240 против 147 в палате представителей. NBC News предполагает, что после завершения всех подсчетов число демократов в палате представителей достигнет 259 (у республиканцев — 176).
Дональд Трамп уже поздравил демократов и выразил готовность сотрудничать с ними, но предупредил, что будет накладывать вето на инициативы, с которыми не согласен.
В Кремле рассчитывают на продолжение миротворческих усилий Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что американский лидер продолжает исполнять свои полномочия. Очередной раунд переговоров представителей России, Украины и США запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби.
Тэги
Внешняя политика США Выборы

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина Новости

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина
14 мая 2026
Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7500 пунктов Новости

Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7500 пунктов
14 мая 2026
Дональд Трамп заявил, что США вернутся в Иран и закончат военную операцию Новости

Дональд Трамп заявил, что США вернутся в Иран и закончат военную операцию
15 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.