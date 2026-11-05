Reuters назвал возможные изменения внешней политики США после победы демократов

Переход Конгресса США под контроль демократов может привести к возобновлению помощи Украине, ограничениям военной поддержки Израиля и усилению надзора за действиями администрации Дональда Трампа за рубежом, пишет Reuters. По предварительным данным, демократы получат в палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, пишет CNN
Если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса США, они смогут с января 2027 г. определять, какие законопроекты выносить на голосование, передает
Reuters. Это даст им возможность сдерживать внешнеполитические решения президента США Дональда Трампа.
Во время предвыборной кампании демократы обвиняли республиканцев в том, что те фактически уступили администрации президента конституционные полномочия конгресса в вопросах боевых действий и государственных расходов.
Что может измениться после получения демократами большинства в сенате и палате представителей:
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Увеличение финансовой и военной помощи Украине, которая при Дональде Трампе была в значительной степени снижена. По оценке Reuters, сторонники помощи могут собрать две трети голосов в каждой палате, необходимые для преодоления президентского вето;
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Ограничение военных действий против Ирана. Демократы неоднократно требовали прекратить боевые действия. В случае если они получат большинство в конгрессе, они смогут сократить расходы на оборону;
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Прекращение военной помощи Израилю. Летом почти половина демократов в Палате представителей США проголосовали за прекращение помощи Израилю, отмечает Reuters. Поддержка страны среди демократов снизилась из-за действий Израиля в секторе Газа и тесных связей премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами.
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Усиление контроля над политикой в Латинской Америке. Часть демократов требует расследований действий администрации Дональда Трампа в Венесуэле, другие выступают против санкций в отношении Кубы и вмешательства в зарубежные выборы.
Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов 3 ноября. По данным
CNN, у демократов в палате представителей в итоге будет 245 мест против 147 у республиканцев (при необходимых 218), в сенате — 54 против 44. Аналогичные данные приводит
и Associated Press: 54 против 44 в сенате и 240 против 147 в палате представителей. NBC News предполагает
, что после завершения всех подсчетов число демократов в палате представителей достигнет 259 (у республиканцев — 176).
Дональд Трамп уже поздравил
демократов и выразил готовность сотрудничать с ними, но предупредил, что будет накладывать вето на инициативы, с которыми не согласен.
В Кремле рассчитывают
на продолжение миротворческих усилий Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что американский лидер продолжает исполнять свои полномочия. Очередной раунд переговоров представителей России, Украины и США запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби.