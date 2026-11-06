СМИ: маркетплейсы обяжут возвращать деньги исключительно на карту оплаты

Банк России намерен обязать цифровые платформы возвращать деньги покупателям на ту же карту, с которой была произведена оплата, сообщил источник «Интерфакса». Регулятор направил инициативу в Минэкономразвития

ЦБ предложил обязать цифровые платформы возвращать покупателям деньги на то же электронное средство платежа, например карту банка, с которого прошла оплата. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с инициативой регулятора.

Исключение составят случаи, когда клиент сам указал другое средство платежа или расчетный счет, уточнил собеседник агентства. По его словам, правило должно действовать при всех безналичных расчетах.

Сейчас существует практика, при которой маркетплейсы могут осуществлять возвраты на анонимные электронные кошельки в своих дочерних банках. В некоторых случаях клиенты могут даже не знать, что для них был открыт кошелек, объяснял ранее начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков. По его словам, без идентификации такие средства нельзя вывести на карту, а можно только заново потратить на платформе.

Предложение ЦБ связано именно с такими случаями, уточняет «Интерфакс». По информации агентства, Банк России уже направил инициативу в Минэкономразвития. Регулятор также предложил в целях защиты потребителей распространить на платформы правила продажи финансовых продуктов, которые уже введены для финансовых организаций. Для контроля за соблюдением этого требования регулятор намерен включить площадки в периметр своего надзора.