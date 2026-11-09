Устроивший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице

Мужчина, открывший стрельбу на Главной рыночной площади Кракова 7 ноября, умер в больнице утром 9 ноября. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства. При нападении погибли шесть человек

Устроивший стрельбу в центре Кракова мужчина скончался в больнице, сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети X. В ходе задержания он был ранен и госпитализирован.

«Сообщаем, что виновник трагических событий умер сегодня под утро в больнице», — говорится в сообщении полиции.

Стрельба произошла днем 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина въехал на площадь на автомобиле и открыл огонь по прохожим. Первоначально сообщалось как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. По последним данным, погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

Среди раненых оказалась гражданка России. Посольство РФ в Польше сообщило , что ее состояние оценивается как стабильное.

Также в доме нападавшего обнаружили тела двух женщин и мужчины. По данным польской полиции, это родители и сестра стрелка.