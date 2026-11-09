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Устроивший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 10:32
Фото: Daniel Silva/Unsplash
Мужчина, открывший стрельбу на Главной рыночной площади Кракова 7 ноября, умер в больнице утром 9 ноября. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства. При нападении погибли шесть человек
Устроивший стрельбу в центре Кракова мужчина скончался в больнице, сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети X. В ходе задержания он был ранен и госпитализирован.
«Сообщаем, что виновник трагических событий умер сегодня под утро в больнице», — говорится в сообщении полиции.
Стрельба произошла днем 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина въехал на площадь на автомобиле и открыл огонь по прохожим. Первоначально сообщалось как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. По последним данным, погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.
Среди раненых оказалась гражданка России. Посольство РФ в Польше сообщило, что ее состояние оценивается как стабильное.
Также в доме нападавшего обнаружили тела двух женщин и мужчины. По данным польской полиции, это родители и сестра стрелка.
Тэги
Польша Погибшие стрельба

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