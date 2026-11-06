В Госдуме предложили отклонить идею о лишении прав за агрессивную езду

Вводить административную ответственность за опасное вождение в России не будут — законопроект, который был принят в первом чтении в 2024 г., профильный думский комитет счет «нецелесообразным». Документ предусматривал штраф в 3–5 тыс. руб. и лишение водительских прав за «игру в шашечки» на дорогах, резкое торможение и другие провокации

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о введении административного наказания за опасное вождение из-за несоразмерности предложенного наказания и неопределенности того, что можно считать опасным вождением, следует из заключения комитета на документ, опубликованное 26 октября.

Термин «опасное вождение» был введен в ПДД еще в 2016 г., но санкции за него в КоАП так и не прописали. Предложенные поправки были внесены в Госдуму депутатами фракции ЛДПР в июне 2024 г.: они предусматривали штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. за первый случай опасной езды и лишение прав до трех месяцев при повторном инциденте. Ответственный комитет Госдумы поддержал этот законопроект, в октябре 2024 г. он прошел первое чтение.

В думском комитете указали на «правовую неопределенность» термина «опасное вождение». Это «может создать условия для неоднозначной правоприменительной практики и повлечь систематические нарушения прав водителей, в том числе при интенсивном движении транспорта в крупных городах», говорится в заключении комитета по уголовному и административному законодательству. Госдума просила кабмин доработать правила, но изменения так внесены и не были, уточнили депутаты.

Они также указали, что лишение прав за опасное вождение будет слишком жестким наказанием.«На основании вышеизложенного Комитет по уголовному и административному законодательству считает нецелесообразной подготовку законопроекта», — говорится в документе.

Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении на пленарном заседании 12 ноября.