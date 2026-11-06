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В Крыму и Севастополе ввели льготную ипотеку под 8%

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 17:21
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Правительство России вводит льготную ипотеку под 8% в Крыму и Севастополе. Максимальная сумма кредита — 8 млн руб., первоначальный взнос — не менее 20%. Льготную ипотеку можно оформить при покупке жилья в строящихся домах или апартаментах с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.
Россияне смогут оформить льготную ипотеку под 8% при покупке жилья в строящихся домах или апартаментах в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Правительство расширило на эти субъекты условия программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов РФ». Ставка по ипотеке составит 8%, максимальная сумма кредита — 8 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 20% от цены договора. Государство будет субсидировать ставку до 15 лет с даты заключения кредитного договора.
Льготную ипотеку можно оформить с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г. Программа доступна любому гражданину РФ, который до этого не пользовался другими федеральными ипотечными программами.
«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов», — отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Программа льготной ипотеки под 2% действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2023 г. Получить ее может каждый гражданин РФ, но только один раз. Она также распространена на Курскую и Белгородскую области, но воспользоваться льготой могут только жители этих регионов. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб., а минимальный первоначальный взнос — 10%.
Тэги
Крым Севастополь Ипотека

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