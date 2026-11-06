В Крыму и Севастополе ввели льготную ипотеку под 8%

Правительство России вводит льготную ипотеку под 8% в Крыму и Севастополе. Максимальная сумма кредита — 8 млн руб., первоначальный взнос — не менее 20%. Льготную ипотеку можно оформить при покупке жилья в строящихся домах или апартаментах с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.

Россияне смогут оформить льготную ипотеку под 8% при покупке жилья в строящихся домах или апартаментах в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Правительство расширило на эти субъекты условия программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов РФ». Ставка по ипотеке составит 8%, максимальная сумма кредита — 8 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 20% от цены договора. Государство будет субсидировать ставку до 15 лет с даты заключения кредитного договора.

Льготную ипотеку можно оформить с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г. Программа доступна любому гражданину РФ, который до этого не пользовался другими федеральными ипотечными программами.

«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов», — отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.