Московские призывники смогут заменить срочную службу годовым контрактом в войсках беспилотных систем — этот срок засчитают как службу по призыву, рассказал военком Москвы Максим Локтев. В новом роде войск есть должности операторов, инженеров и техников дронов

Призывники из Москвы смогут вместо срочной службы заключить специальный годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем. Время службы по нему засчитывается в качестве призывной, рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев в интервью ТАСС.

По словам Максима Локтева, в новом роде войск предусмотрены должности операторов, инженеров и техников беспилотников. При этом в Едином центре призыва Москвы проводят практические занятия на симуляторах БПЛА. Участие в них добровольное: занятия носят ознакомительный характер и помогают призывникам узнать о новых военно-учетных специальностях.

Военком также рассказал , что с 2025 г. московские призывники могут проходить подготовку по специальностям операторов беспилотников и кинологов на базе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Сейчас организация обучает по 30 военно-учетным специальностям, включая операторов БПЛА, кинологов и младших медицинских специалистов.