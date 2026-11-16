В Казахстане впервые подготовили законопроект с помощью ИИ: система AI-Quryltai помогла создать документ «О цифровой и информационной безопасности детей», рассказала вице-спикер парламента республики

Парламент Казахстана впервые использовал искусственный интеллект для разработки законопроекта. Система AI-Quryltai помогла подготовить документ «О цифровой и информационной безопасности детей», сообщила вице-спикер парламента Динара Закиева.

Документ предусматривает обязательную маркировку цифрового контента, фильтрацию игр и приложений для несовершеннолетних, а также введение родительского контроля. «Для детей будет введена фильтрация, и, соответственно, все немаркированные и неверифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры не будут доступны для ребенка», — заявила Динара Закиева.

В основу платформы AI-Quryltai заложена модель с навыками юридического анализа, обученная на более чем 800 тыс. нормативных правовых актов, рассказала вице-спикер парламента. По ее словам, ИИ-модель изучила обращения родителей и международный опыт, после чего предложила меры по защите детей в цифровой среде. Всего в законопроект вошло более 120 поправок, в том числе предложение о создании детских ID-карт.

Все предложения ИИ проверили и доработали депутаты и приглашенные юристы, уточнили в парламенте Казахстана. Документ направлен на получение заключения правительства.