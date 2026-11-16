В Казахстане впервые подготовили законопроект с помощью ИИ: система AI-Quryltai помогла создать документ «О цифровой и информационной безопасности детей», рассказала вице-спикер парламента республики
Парламент Казахстана впервые использовал искусственный интеллект для разработки законопроекта. Система AI-Quryltai помогла подготовить документ «О цифровой и информационной безопасности детей», сообщила
вице-спикер парламента Динара Закиева.
Документ предусматривает обязательную маркировку цифрового контента, фильтрацию игр и приложений для несовершеннолетних, а также введение родительского контроля. «Для детей будет введена фильтрация, и, соответственно, все немаркированные и неверифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры не будут доступны для ребенка», — заявила Динара Закиева.
В основу платформы AI-Quryltai заложена модель с навыками юридического анализа, обученная на более чем 800 тыс. нормативных правовых актов, рассказала вице-спикер парламента. По ее словам, ИИ-модель изучила обращения родителей и международный опыт, после чего предложила меры по защите детей в цифровой среде. Всего в законопроект вошло более 120 поправок, в том числе предложение о создании детских ID-карт.
Все предложения ИИ проверили и доработали депутаты и приглашенные юристы, уточнили в парламенте Казахстана. Документ направлен на получение заключения правительства.
В России также обсуждают применение искусственного интеллекта в законодательной работе и его правовое регулирование. В апреле 2025 г. в Госдуме создали
рабочую группу по подготовке предложений в сфере ИИ. В конце октября председатель думского комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин рассказал
, что комитет заведет своего ИИ-агента, который будет работать «со всеми законодательными инициативами, которые появляются, в том числе, в системе обеспечения законодательной деятельности Думы».