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В результате атак БПЛА в Татарстане повреждены промышленные объекты

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 15 ноя 2026 10:42
В Татарстане при атаке беспилотников повреждены промышленные объекты и жилой дом в Нижнекамске, три человека ранены, сообщили власти республики. В Ростовской области погиб главный инженер электроподстанции в Таганроге, еще пять человек пострадали
В Татарстане в результате атаки беспилотников повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом в Нижнекамске, сообщает официальный Telegram-канал Республики Татарстан.
По данным властей, атака на Закамскую зону была массированной и продолжительной. Благодаря работе сил ПВО и мобильных групп удалось избежать более масштабных последствий.
Три человека при атаке получили ранения средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев в мессенджере Max. Их госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. По словам Альмира Абашева, угрозы жизни пациентов нет, им оказывают необходимую медицинскую помощь. 
В Ростовской области в результате атаки погиб главный инженер электроподстанции в Таганроге. Четыре человека получили ранения после падения обломков беспилотников на автомобили на трассе и территории автозаправочной станции. Еще один мужчина пострадал в селе Троицкое Неклиновского района. Всех пятерых госпитализировали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Max.
В Таганроге повреждены две электроподстанции, одна из них обслуживает железную дорогу. Из-за повреждения оборудования обесточены линии электропередачи между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, движение поездов приостановлено. По словам Юрия Слюсаря, за ночь в Ростовской области уничтожили около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах региона.
В ночь на 15 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 533 беспилотника самолетного типа над территориями 13 регионов России, а также над Азовским и Черным морями. Атака продолжалась с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября, сообщает Минобороны России.
Тэги
Татарстан Ростовская область атака БПЛА пострадавшие Погибшие

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