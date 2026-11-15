В результате атак БПЛА в Татарстане повреждены промышленные объекты

В Татарстане при атаке беспилотников повреждены промышленные объекты и жилой дом в Нижнекамске, три человека ранены, сообщили власти республики. В Ростовской области погиб главный инженер электроподстанции в Таганроге, еще пять человек пострадали

официальный Telegram-канал Республики Татарстан. В Татарстане в результате атаки беспилотников повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом в Нижнекамске, сообщает

По данным властей, атака на Закамскую зону была массированной и продолжительной. Благодаря работе сил ПВО и мобильных групп удалось избежать более масштабных последствий.

Три человека при атаке получили ранения средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев в мессенджере Max. Их госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. По словам Альмира Абашева, угрозы жизни пациентов нет, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Ростовской области в результате атаки погиб главный инженер электроподстанции в Таганроге. Четыре человека получили ранения после падения обломков беспилотников на автомобили на трассе и территории автозаправочной станции. Еще один мужчина пострадал в селе Троицкое Неклиновского района. Всех пятерых госпитализировали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Max.

В Таганроге повреждены две электроподстанции, одна из них обслуживает железную дорогу. Из-за повреждения оборудования обесточены линии электропередачи между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, движение поездов приостановлено. По словам Юрия Слюсаря, за ночь в Ростовской области уничтожили около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах региона.