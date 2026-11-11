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Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 09:46
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова. Причиной стало обсуждение обстоятельств его гибели на телевидении. Сергей Соседов скончался 23 сентября в Якутии в результате несчастного случая
Председатель Следственного комитета РФ  (СК РФ) Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Такое решение принято на фоне продолжающегося обсуждения обстоятельств смерти Сергея Соседова. Как отметили в СК, на федеральном телеканале участники программы ставят под сомнение выводы следствия, указывая на несоответствие официальной версии видеозаписи событиям. Также звучат требования провести дополнительное расследование и экспертизы.
СК России по Республике Саха (Якутия) расследует уголовное дело по данному факту. Председатель СК поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко представить доклад о ходе расследования и по доводам, озвученным в эфире.
Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай: в окружении критика сообщили, что телеведущий поскользнулся на лестнице и упал, после чего у него развился отек мозга. Инцидент произошел в Якутии, куда критик приехал на мероприятие.
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 г. в Москве. В 1996 г. окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Получил широкую известность как музыкальный критик. Был членом жюри телеконкурса «Суперстар!» на канале НТВ, также вел ток-шоу «За гранью» на НТВ.
Тэги
Александр Бастрыкин Доклады смерть

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