Андрей Костин призвал ЦБ продолжить сокращение числа банков в России

Глава ВТБ Андрей Костин призвал ЦБ продолжить работу по сокращению числа банков в России. По его словам, конкуренция создает серьезные трудности крупным игрокам

Банку России следует продолжить работу по сокращению количества банков в России. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на конференции «Фокус на клиента».

«Вы понимаете, сегодня борьба за клиента очень сильная. И хотя Центральный банк, надо отдать ему должное, предпринимал огромные усилия для сокращения числа банков за последние десятилетия, но все-таки эта работа, мне кажется, еще должна быть продолжена», — сказал Андрей Костин.

По его словам, конкуренция создает серьезные трудности крупным игрокам. В сфере финансовых услуг важно обеспечивать качественное и быстрое обслуживание, чтобы вызывать у клиентов интерес и удовлетворение, отметил председатель правления ВТБ. «В противном случае мы всегда будем проигрывать эту конкуренцию, которая сегодня очень жесткая и существует в Москве между крупнейшими московскими банками», — сказал Андрей Костин.

В ответ на его слова глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала конкуренцию великой движущей силой.

По данным Банка России на 1 октября, в стране работают 300 банков (из них 210 обладают универсальной лицензией, еще 90 — базовой) и 57 небанковских кредитных организаций.

Это не в первый раз, когда ВТБ выступает за сокращение числа банков в России. В апреле Андрей Костин предложил главе Банка России резко сократить число финансовых институтов в стране. В свою очередь, председатель Центробанка назвала это предложение «давней мечтой» главы ВТБ.