Белорусских хоккеистов не допустили к участию в ЧМ-2027

Совет Международной федерации хоккея не допустил молодежную и взрослую сборные Белоруссии к чемпионатам мира 2027 г. Принимая решение, совет учел спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и планирование

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные Белоруссии от участия в чемпионатах мира 2027 г. среди взрослых и молодежи. Об этом сообщается в релизе IIHF.

«Совет Международной федерации хоккея принял решение, что молодежная сборная Беларуси до 20 лет и взрослая мужская сборная не будут участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 г. и чемпионате мира по хоккею 2027 г. соответственно», — говорится в релизе.

Совет IIHF принял решение на основании вердикта дисциплинарного комитета, который частично удовлетворил апелляцию Федерации хоккея Белоруссии на решения от 27 июля 2026 г. Комитет подтвердил отсутствие правовых оснований для немедленного восстановления участия сборных Белоруссии в соревнованиях.

Принимая решение, совет учел спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и планирование.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF заявили, что выполнят требование CAS, несмотря на несогласие с ним. Решение суда распространяется на пять турниров 2027 г.: мужской и женский чемпионаты мира, молодежный чемпионат мира, а также первенства среди юношей и девушек до 18 лет.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил , что российские хоккеисты не смогут участвовать в молодежном чемпионате мира, который пройдет в стране с 26 декабря по 5 января. Канадские власти намерены ограничить въезд российских и белорусских спортсменов, выступающих под национальной символикой.