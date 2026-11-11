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Бывшего министра Михаила Абызова приговорили к 14 годам колонии

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 15:49
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Суд в Москве приговорил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве с инвестициями «Российской венчурной компании»
Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу Открытого правительства Михаила Абызова признали виновным по делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании (РВК), сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить [Михаилу] Абызову 14 лет в колонии строгого режима», — огласила решение судья.
Решение вынесено в совокупности с предыдущим приговором: в декабре 2023 г. Михаила Абызова осудили на 12 лет и назначили ему штраф в 80 млн руб. Преображенский районный суд Москвы признал Михаила Абызова виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе (ст. 210 ч. 1, 159 ч. 4, 174.1 ч. 4, 289 и 204 ч. 4 УК РФ).
По второму делу, которое Таганский суд рассматривал с июля, ему назначили 6,5 года. Также суд взыскал с экс-министра 353,75 млн руб. по иску Российской венчурной компании в рамках дела о мошенничестве с акциями.
Изначально гособвинитель запросил для Михаила Абызова 15 лет лишения свободы, штраф 90 млн руб. и запрет занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах в течение трех лет. Защита просила оправдать его.
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Суды приговор

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