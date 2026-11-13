Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА на Волгоград

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Волгоград, двое госпитализированы, сообщил губернатор. По его словам, погибшими оказались сотрудники южной промзоны. По данным Минобороны РФ, беспилотники также сбили над Ростовской областью и Московским регионом

В результате атаки беспилотников на Волгоград погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

«К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Андрей Бочаров.

Сколько беспилотников было сбито над Волгоградской областью, губернатор не уточнил. По его словам, из-за падения обломков БПЛА в южной промышленной зоне Волгограда произошли локальные возгорания на предприятии и прилегающей территории, отметил губернатор. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет.

Минобороны РФ сообщило , что в период с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены почти 1,2 тыс. украинских беспилотников. Атаки были зафиксированы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ночью над Ростовом-на-Дону и десяти районами области были уничтожены 120 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате один мужчина пострадал в Ростове-на-Дону, он госпитализирован, добавил Юрий Слюсарь. По его словам, в Аксайском районе также загорелся склад площадью 1,5 тыс. кв. м.