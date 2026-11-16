Гастрономические туры начали организовывать из Владивостока в КНДР — первая группа туристов уже вернулась из Пхеньяна, сообщили в РСТ. Тур длится четыре дня
Россиян начали отправлять в гастротуры в Северную Корею из Владивостока. Первая группа российских туристов уже вернулась из Пхеньяна, сообщает
Российский союз туриндустрии (РСТ).
Тур длится четыре дня. Среди угощений — национальное блюдо синсолло, черная икра и фуа-гра, сообщили в РСТ. В программу вошли рестораны, которые принимают только организованные гастрономические группы. Маршруты тура и меню согласовывает управление по туризму КНДР, добавили в союзе.
Организацией тура занимает компания «Восток Интур». Стоимость поездки может составить около $2 тыс. на человека, рассказала одна из участниц поездки. В 2027 г. туроператор планирует проводить такие туры раз в месяц. В одной группе смогут участвовать до десяти человек, рассказали в РСТ.
По оценке РСТ, за три квартала 2026 г. Северную Корею посетили почти 3,5 тыс. российских туристов. «Могу отметить, что интерес к тематическим турам в Северную Корею растет как на Дальнем Востоке, так и в Центральной России», — сказала эксперт РСТ, руководитель туроператора «Восток Интур» Инна Мухина.
Участники рынка считают, что спрос растет за счет короткого перелета из Владивостока. Помимо самолета, в КНДР из России можно добраться железнодорожным транспортом. В июне 2025 г. возобновилось
пассажирское железнодорожное сообщение между странами: поезд из Пхеньяна отправился в Россию впервые за пять лет. В июле того же года Росавиация разрешила
авиакомпании Nordwind выполнять регулярные рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю.