Гастрономические туры начали организовывать из Владивостока в КНДР — первая группа туристов уже вернулась из Пхеньяна, сообщили в РСТ. Тур длится четыре дня

Россиян начали отправлять в гастротуры в Северную Корею из Владивостока. Первая группа российских туристов уже вернулась из Пхеньяна, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Тур длится четыре дня. Среди угощений — национальное блюдо синсолло, черная икра и фуа-гра, сообщили в РСТ. В программу вошли рестораны, которые принимают только организованные гастрономические группы. Маршруты тура и меню согласовывает управление по туризму КНДР, добавили в союзе.

Организацией тура занимает компания «Восток Интур». Стоимость поездки может составить около $2 тыс. на человека, рассказала одна из участниц поездки. В 2027 г. туроператор планирует проводить такие туры раз в месяц. В одной группе смогут участвовать до десяти человек, рассказали в РСТ.

По оценке РСТ, за три квартала 2026 г. Северную Корею посетили почти 3,5 тыс. российских туристов. «Могу отметить, что интерес к тематическим турам в Северную Корею растет как на Дальнем Востоке, так и в Центральной России», — сказала эксперт РСТ, руководитель туроператора «Восток Интур» Инна Мухина.