Два человека погибли при атаке БПЛА в Смоленской области

В Ярцево Смоленской области двое человек погибли при попадании обломков БПЛА в жилой дом и возникшем возгорании, сообщил губернатор Василий Анохин. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей и спасли 10 человек из пожара. Ночью силы ПВО уничтожили над регионом 37 дронов ВСУ

В результате массированной атаки БПЛА в Смоленской области погибли два человека. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — написал глава региона.

По его словам, сотрудники МЧС эвакуировали жителей и спасли 10 человек из зоны пожара. Для жильцов организован пункт временного размещения. Решение о возвращении в квартиры будет принято после обследования здания.

За ночь силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Смоленской областью, уточнил Василий Анохин.