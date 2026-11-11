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Два человека погибли при атаке БПЛА в Смоленской области

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 09:22
В Ярцево Смоленской области двое человек погибли при попадании обломков БПЛА в жилой дом и возникшем возгорании, сообщил губернатор Василий Анохин. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей и спасли 10 человек из пожара. Ночью силы ПВО уничтожили над регионом 37 дронов ВСУ
В результате массированной атаки БПЛА в Смоленской области погибли два человека. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — написал глава региона.
По его словам, сотрудники МЧС эвакуировали жителей и спасли 10 человек из зоны пожара. Для жильцов организован пункт временного размещения. Решение о возвращении в квартиры будет принято после обследования здания.
За ночь силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Смоленской областью, уточнил Василий Анохин. 
Также ночью в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БЛА произошло возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. По словам главы региона Александра Дрозденко, к тушению пожара приступили экстренные службы. Позже он сообщил, что пострадали трое работников портовой зоны, угрозы их жизни нет. В общей сложности в ночь на 11 ноября над Ленобластью было уничтожено 150 дронов ВСУ.
Тэги
Смоленская область БПЛА Погибшие

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