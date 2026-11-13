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Эльвира Набиуллина заявила о преодолении «детских болезней» финансового рынка

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 13 ноя 2026 16:16
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Российский финансовый рынок преодолел «детские болезни», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, недобросовестные участники ушли и сейчас на первое место ставятся интересы клиента
Финансовый рынок преодолел свои «детские болезни» с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».
«Несколько лет назад мы так посмотрели, подумали, решили, что финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники, технологическая революция, переход в цифру уже были в самом разгаре», — сказала глава ЦБ.
Она отметила, что одновременно начала преуспевать новая культура рынка — долгосрочный взгляд, при котором на первое место ставятся интересы клиента. По словам Эльвиры Набиуллиной, сформировавшийся тренд свидетельствует о достаточно высоком уровне зрелости рынка.
Регулятору хотелось бы, чтобы финансовые организации самостоятельно следили за тем, что их продукты и услуги соответствуют интересам потребителей, добавила она. Тогда Банку России не придется выписывать «бесконечные предписания, штрафы и ужесточать законодательство», подчеркнула Эльвира Набиуллина. 
Глава ЦБ также рассказала о случаях навязывания финансовых услуг на маркетплейсах. По ее словам, покупатели могут незаметно для себя оформить допуслуги, которые существенно повысят итоговый чек. Глава регулятора пояснила, что в таких случаях бывает сложно установить, кто несет ответственность за навязанную услугу, поскольку финансовая организация ссылается на кредитного брокера, а тот — на маркетплейс.
Тэги
Эльвира Набиуллина Финансовый рынок

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