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ФСБ раскрыла польскую агентурную сеть в Калининградской области

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 11 ноя 2026 11:18
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
В Калининградской области задержали двух человек, которых ФСБ подозревает в работе на польские спецслужбы. По данным ведомства, они собирали сведения о российских военнослужащих, объектах Минобороны и ситуации в регионе. Возбуждены уголовные дела о шпионаже, задержанные арестованы
ФСБ пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Задержаны два агента Службы военной разведки Министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши.
По данным ФСБ, злоумышленники собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Также польские спецслужбы получали от них сведения о социально-экономической ситуации, миграционной и социальной политике в Калининградской области.
Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ  (шпионаж). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
Еще семерым гражданам Польши и трем россиянам, которые, по данным ведомства, контактировали с польскими спецслужбами, объявили официальные предостережения. Они касаются недопустимости действий, создающих условия для госизмены, конфиденциального сотрудничества с иностранным государством или организацией, а также шпионажа. Указанным гражданам Польши на длительный срок закрыли въезд в Россию.
Кроме того, ФСБ сообщила, что в 2026 г. по итогам проверок аннулировала российские визы 14 гражданам Польши за пособничество польским спецслужбам.
Тэги
ФСБ Шпионы Польша Калининград задержание

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