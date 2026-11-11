ФСБ раскрыла польскую агентурную сеть в Калининградской области

В Калининградской области задержали двух человек, которых ФСБ подозревает в работе на польские спецслужбы. По данным ведомства, они собирали сведения о российских военнослужащих, объектах Минобороны и ситуации в регионе. Возбуждены уголовные дела о шпионаже, задержанные арестованы

ФСБ пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержаны два агента Службы военной разведки Министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши.

По данным ФСБ, злоумышленники собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Также польские спецслужбы получали от них сведения о социально-экономической ситуации, миграционной и социальной политике в Калининградской области.

Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще семерым гражданам Польши и трем россиянам, которые, по данным ведомства, контактировали с польскими спецслужбами, объявили официальные предостережения. Они касаются недопустимости действий, создающих условия для госизмены, конфиденциального сотрудничества с иностранным государством или организацией, а также шпионажа. Указанным гражданам Польши на длительный срок закрыли въезд в Россию.

Кроме того, ФСБ сообщила, что в 2026 г. по итогам проверок аннулировала российские визы 14 гражданам Польши за пособничество польским спецслужбам.