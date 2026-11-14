Генпрокурор Казахстана потребовал проверить работу «Яндекса» в стране

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов потребовал провести проверку из-за сообщений о сбое в сервисах «Яндекса». В Yandex Qazaqstan заявили, что находятся в диалоге с властями Казахстана, и выразили готовность содействовать проверке

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов потребовал проверить факты сбоев в работе сервисов «Яндекса». Это следует из его ответа на депутатский запрос Ляззат Жылкыбаевой, который опубликован на сайте курултая республики (однопалатный парламент).

Требование направили в комитет информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Также прокуратура проводит проверку деятельности самого комитета. В частности, будут изучены вопросы законности сбора, хранения и передачи персональных данных, а также полнота мер по защите прав граждан, следует из ответа Берика Асылова.

В Yandex Qazaqstan заявили РБК, что компания находится в диалоге с властями Казахстана и готова оказать содействие в проверке.

14 октября депутат Ляззат Жылкыбаева обратилась к генпрокурору по поводу сбоев в сервисах «Яндекса» 11 октября. По ее словам, в компании объяснили неполадки проблемами с зарубежной инфраструктурой. Несмотря на заявление министерства о хранении персональных данных казахстанцев внутри страны, подтвердилось наличие компонентов за пределами Казахстана, обратила внимание депутат. Она призвала прояснить, «в какой именно стране, в каком правовом режиме» обрабатываются данные.