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Герман Греф назвал пенсионеров «золотой группой» для любого бизнеса

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 13:16
Фото: Андрей Любимов/Фотобанк Фонда «Росконгресс»
Клиенты старше 60 лет — самая состоятельная и доходная аудитория банка, заявил глава «Сбера» Герман Греф. Он объяснил это тем, что пенсионеры накопили состояние за годы работы. При этом они не сокращают потребление, а меняют его структуру
Пенсионеры старше 60 лет — золотая категория населения для любого бизнеса. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф на «Дне инвестора».
«[Люди 60+] — золотая группа населения для любого бизнеса, если бизнес в состоянии отслеживать этот сдвиг в структуре потребления», — сказал Герман Греф.
По его словам, долгое время банк пытался «омолодить» клиентскую базу, но вовремя осознал неправильность такой стратегии. В результате доля пенсионеров в клиентской базе «Сбера» достигла порядка 65%.
Герман Греф отметил, что эта группа является самой доходной. Глава «Сбера» пояснил, что население старше 60 лет накопило состояние за годы работы, но после выхода на пенсию они не сокращают потребление, а меняют его структуру. В частности, они чаще покупают жилье и автомобили детям и внукам, больше тратят на образ жизни и здоровье, отметил Герман Греф.
По данным Социального фонда России, по состоянию на 1 сентября 2026 г. число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек.
Тэги
Герман Греф Бизнес Пенсионеры

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