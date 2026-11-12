Герман Греф назвал условия для возможного снижения дивидендных выплат «Сбера»

«Сбер» может сократить дивиденды, если повышение нормативных требований по достаточности капитала сделает невозможным поддержание буфера безопасности, сообщил глава банка Герман Греф. Он также допустил, что размер выплат может уменьшиться в случае введения дополнительного налога

Сбербанк сократит дивиденды, если из-за потенциального повышения нормативных требований по достаточности капитала Н20.0 банк не сможет поддерживать необходимый буфер безопасности. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на «Дне инвестора».

«Мы говорим, что это единственное необходимое, но не достаточное условие для сокращения дивидендных выплат. Даже если будет повышена планка [по достаточности капитала], то у нас работает защитный барьер 1,3% в совокупности с теми надбавками, которые появятся», — пояснил Герман Греф.

По его словам, сокращение дивидендов возможно только при повышении нормативных требований и невозможности банка сформировать буфер.

Сейчас уровень достаточности капитала Сбербанка составляет 13,3%. Герман Греф добавил, что возможное введение дополнительного налога также сразу же приведет к уменьшению выплат. По его словам, фактически дивиденды являются налогом на сверхприбыль, поскольку государство — крупнейший акционер банка.

«У нас подчистую все, что свыше 13,3%, забирается. <…> Если вы у нас забираете все, что выше минимальной достаточности, то любое дополнительное налогообложение приведет к тому, что мы начнем платить меньше дивидендов», — пояснил глава «Сбера». По его мнению, для государства выгоднее сохранять текущий уровень налогообложения и получать «значительные суммы» от дивидендов.

В стратегии «Сбера» до 2029 г. говорится , что в случае изменения регулирования ЦБ, увеличивающего нагрузку на достаточность капитала группы (Н20.0), целевое значение достаточности капитала для выплаты дивидендов будет повышено для сохранения запаса не менее 1,3 п.п. над требованиями регулятора.