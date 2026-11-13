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Госдеп аннулировал более 6 тыс. виз в рамках борьбы с «родильным туризмом»

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 13 ноя 2026 15:29
Фото: Micah & Sammie Chaffin/Unsplash
Госдепартамент США аннулировал более 6 тыс. виз иностранцев, которые занимались «родильным туризмом» или помогали организовывать такие поездки, сообщило ведомство в X. Власти США ведут борьбу с «родильным туризмом» с весны 2026 г.
Государственный департамент США аннулировал более 6 тыс. виз иностранцев, которые занимались «родильным туризмом» или помогали организовывать такие поездки. Об этом ведомство сообщило на странице в соцсети X.
«Мы выявляем всех, кто причастен к этой незаконной практике, и привлекаем их к ответственности», — говорится в сообщении госдепа.
В апреле 2026 г. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) запустила кампанию по выявлению схем «родильного туризма», сообщило Reuters со ссылкой на внутреннее письмо ведомства. Агентам поручили расследовать деятельность посредников, которые помогают иностранкам скрывать цель поездки при оформлении виз и организуют роды в США.
Термин «родильный туризм» используют для обозначения поездок иностранок в США по временным визам с целью родить ребенка, который получит американское гражданство по праву рождения.
В августе 2026 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о мерах против «родильного туризма». Документ предусматривает усиление контроля за выдачей виз и борьбу с организациями, которые помогают беременным иностранкам приезжать в США на роды. 
Тэги
Госдеп США Виза

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