Правительство готовит постановление, которое позволит сотрудникам государственного охотничьего надзора применять оружие против медведей в населенных пунктах, если животные угрожают людям, сообщил замминистра природных ресурсов Мурад Керимов. Сейчас стрельба там запрещена

Правительство России готовит изменения, которые разрешат сотрудникам государственного охотничьего надзора применять оружие против диких животных в границах населенных пунктов. Об этом Мурад Керимов рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Стрельба в населенных пунктах запрещена. Это не охотничьи угодья. Но сейчас прорабатываются изменения в законодательство, которые позволят сотрудникам государственного охотничьего надзора применять оружие в отношении диких животных в населенных пунктах, если они угрожают людям», — сказал замминистра.

Само появление медведя рядом с поселком не станет основанием для его отстрела. По словам Мурада Керимова, регулировать численность нужно в отношении животных, которые проявляют агрессию или нападают на людей. В остальных случаях хищника могут отпугнуть.

Мурад Керимов добавил, что новые полномочия закрепят отдельным постановлением правительства, которое подготовили в максимально сжатые сроки.

Мурад Керимов назвал три основные причины участившихся выходов медведей к людям. Это нехватка естественного корма, появление человека в местах обитания животных и доступ хищников к пищевым отходам. Отдельную опасность представляют медведи, которые привыкли получать еду на свалках или от людей и перестали их бояться.