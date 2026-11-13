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Минприроды установило для регионов максимальный норматив отстрела медведей

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 13 ноя 2026 21:56
Фото: Hans Veth/Unsplash
Минприроды РФ введет новые обязанности для регионов по регулированию численность бурых медведей. Вместо лимитов ведомство устанавливает максимальный норматив отстрела хищника — 30% от его численности. В этом году было зарегистрировано 87 нападений медведей, 36 человек погибли
Минприроды приняло решение снять лимиты и установить максимальный норматив изъятия 30% от численности бурого медведя в каждом регионе, сообщила пресс-служба ведомства.
Мера позволит эффективнее регулировать численность животных и сократить число нападения на людей, пояснили в министерстве. Ведомство уже подготовило изменения в нормативную базу. Приказы Минприроды зарегистрировали в Минюсте.
Популяция бурых медведей в России составляет около 308 тыс. особей. Действующее законодательство позволяет отстреливать до 30% численности хищника, но ни в одном российском регионе не введен максимальный лимит, из-за чего норматив достигается только в отдельных охотхозяйствах, пояснили в Минприроды.
Так, например, в Красноярском крае популяция бурого медведя насчитывает свыше 26,6 тыс. особей, а лимит в регионе установил на 5 тыс. особей (19% от общей численности). На Камчатке обитают 24,2 тыс. медведей, лимит добычи — 3,44 тыс. особи (14%). В Иркутской области при популяции в 22,4 тыс. особей лимит установлен на 4 тыс. (18%).
В министерстве отметили, что кабмин разрабатывает ряд дополнительных мер для помощи регионам по регулированию численности хищника. В частности, правительство предложило софинансировать затраты субъектов на изъятие так называемых синантропных медведей (такие хищники выходят к людям в поисках еды на свалках и около дорог).
С начала этого года поступило свыше 12 тыс. обращений людей о встречах с бурыми медведями. Всего зафиксировано 87 нападений хищников, 36 человек погибли, уточнили в Минприроды.
В частности, в сентябре два человека стали жертвами нападений медведей в Томской области. Еще один смертельный случай произошел в Камчатском крае. В Приангарье в этом году при нападении медведей погибли восемь человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
В Алтайском крае 15-летний подросток выжил после нападения медведя — хищника отпугнул загоревшийся смартфон, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Тэги
Минприроды животные

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