Кирилл Дмитриев назвал фейком данные FT о срыве дизельной сделки с США

Публикация Financial Times о якобы проблемах с реализацией дизельной сделки между РФ и США является фейком, заявил в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, направляющиеся в США танкеры продолжают свой путь
Сообщения о срыве сделки по поставкам дизельного топлива между Россией и США являются фейками, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Таким образом он отреагировал на публикацию Financial Times (FT) от 4 ноября, в которой говорилось
, два из трех танкеров с российским дизелем, которые направлялись в США, якобы изменили маршруты.
«Это неправда. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают свой путь», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал FT, обратил внимание
, что детали коммерческих отгрузок не могут быть публичными. Он подчеркнул, что дизель, отгруженный по сделке с США, обязательно найдет своего покупателя.
В конце октября The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает
возможность отмены санкций против РФПИ. Российские власти, по данным собеседников газеты, настаивают на снятии ограничений в рамках более широкого обсуждения участия фонда в поставках российского дизельного топлива в США.
16 октября Кирилл Дмитриев заявил
, что Минфин США попросил РФПИ помочь с проведением платежей по дизельной сделке. Он отметил, что реализация договоренностей осложняется санкциями.
Россия и США договорились
возобновить поставки дизельного топлива после телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября 2026 г. Минфин США выдал лицензию, которая разрешает операции с российским дизельным топливом, до 7 апреля 2027 г.