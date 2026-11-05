Кирилл Дмитриев назвал фейком данные FT о срыве дизельной сделки с США

Публикация Financial Times о якобы проблемах с реализацией дизельной сделки между РФ и США является фейком, заявил в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, направляющиеся в США танкеры продолжают свой путь

Сообщения о срыве сделки по поставкам дизельного топлива между Россией и США являются фейками, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на публикацию Financial Times (FT) от 4 ноября, в которой говорилось , два из трех танкеров с российским дизелем, которые направлялись в США, якобы изменили маршруты.

«Это неправда. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают свой путь», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал FT, обратил внимание , что детали коммерческих отгрузок не могут быть публичными. Он подчеркнул, что дизель, отгруженный по сделке с США, обязательно найдет своего покупателя.

В конце октября The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против РФПИ. Российские власти, по данным собеседников газеты, настаивают на снятии ограничений в рамках более широкого обсуждения участия фонда в поставках российского дизельного топлива в США.

16 октября Кирилл Дмитриев заявил , что Минфин США попросил РФПИ помочь с проведением платежей по дизельной сделке. Он отметил, что реализация договоренностей осложняется санкциями.