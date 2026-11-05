Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Кирилл Дмитриев назвал фейком данные FT о срыве дизельной сделки с США

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 05 ноя 2026 17:27
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Публикация Financial Times о якобы проблемах с реализацией дизельной сделки между РФ и США является фейком, заявил в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, направляющиеся в США танкеры продолжают свой путь
Сообщения о срыве сделки по поставкам дизельного топлива между Россией и США являются фейками, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Таким образом он отреагировал на публикацию Financial Times (FT) от 4 ноября, в которой говорилось, два из трех танкеров с российским дизелем, которые направлялись в США, якобы изменили маршруты.
«Это неправда. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают свой путь», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал FT, обратил внимание, что детали коммерческих отгрузок не могут быть публичными. Он подчеркнул, что дизель, отгруженный по сделке с США, обязательно найдет своего покупателя.
В конце октября The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против РФПИ. Российские власти, по данным собеседников газеты, настаивают на снятии ограничений в рамках более широкого обсуждения участия фонда в поставках российского дизельного топлива в США.
16 октября Кирилл Дмитриев заявил, что Минфин США попросил РФПИ помочь с проведением платежей по дизельной сделке. Он отметил, что реализация договоренностей осложняется санкциями.
Россия и США договорились возобновить поставки дизельного топлива после телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября 2026 г. Минфин США выдал лицензию, которая разрешает операции с российским дизельным топливом, до 7 апреля 2027 г.
Тэги
Кирилл Дмитриев Дизель США Россия

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина Новости

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина
14 мая 2026
Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек Новости

Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек
14 мая 2026
Детям из РФ разрешили выезд в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении Новости

Детям из РФ разрешили выезд в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении
14 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.